Суд назначил слушание по банкротству экс-супруги Баскова на 24 сентября

Слушание по существу дела о признании Светланы Шпигель, экс-супруги певца Николая Баскова, банкротом назначено Арбитражным судом Москвы на 24 сентября, передает РИА Новости.

В марте по инициативе конкурсного управляющего обанкротившейся фармацевтической компании «Биотэк», принадлежавшей ее отцу Борису Шпигелю, в отношении Шпигель была инициирована процедура реструктуризации задолженности. Анатолий Пичейкин из «Ассоциации ведущих арбитражных управляющих „Достояние“ был назначен финансовым управляющим.

Тогда суд удовлетворил требование о включении в реестр кредиторов долг Шпигель перед АО «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация „Биотэк“ в размере около 67 млн руб. До этого в рамках банкротства „Биотэка“, судебные инстанции трех уровней обязали Шпигель вернуть указанную сумму компании.

Судебные органы признали незаконными выплаты «Биотэком» дивидендов Шпигель в размере около 57 млн руб. в период с апреля по ноябрь 2021 года, а также оказание материальной помощи в размере 10 млн руб. в марте и апреле 2021 года.

Было установлено, что на момент осуществления выплат «Биотэк» уже демонстрировал признаки финансовой несостоятельности, в частности имел значительные неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург».

В соответствии с законодательством о банкротстве, если должник или другие участники процесса не предложат план реструктуризации, определяющий порядок и источники погашения задолженности перед кредиторами, суд принимает решение о признании должника банкротом и переходит к этапу реализации его имущества.

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