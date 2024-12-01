Суд обязал Кончаловского выплатить 50 тыс. руб. за кражу дизайна зубных щеток

Режиссер Андрей Кончаловский должен будет выплатить дизайнеру из Москвы Александру Белову 50 тысяч рублей за использование разработанного им дизайна зубных щеток, сообщает SHOT.

Дело в том, что Белов разработал уникальную форму зубных щеток и оформил исключительное авторское право. Такие зубные щетки мог изготавливать только конкретный московский завод и только по его заказу.

Весной этого года дизайнер в одной из аптек сети «Планета здоровья» увидел зубные щетки, похожие на свои.

25% доли это сети аптек принадлежит Андрею Кончаловскому и его партнеру.

За кражу дизайна зубных щеток Белов потребовал выплатить 50 тысяч рублей.

Суд иск удовлетворил.

Также компания «Планета здоровья» выплатит Белову две тысячи рублей судебных издержек. Зубные щетки с уникальным дизайном уже исчезли из сети аптек.

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