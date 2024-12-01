Суд обязал Кончаловского выплатить 50 тыс. руб. за кражу дизайна зубных щеток
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Режиссер Андрей Кончаловский должен будет выплатить дизайнеру из Москвы Александру Белову 50 тысяч рублей за использование разработанного им дизайна зубных щеток, сообщает SHOT.
Дело в том, что Белов разработал уникальную форму зубных щеток и оформил исключительное авторское право. Такие зубные щетки мог изготавливать только конкретный московский завод и только по его заказу.
Весной этого года дизайнер в одной из аптек сети «Планета здоровья» увидел зубные щетки, похожие на свои.
25% доли это сети аптек принадлежит Андрею Кончаловскому и его партнеру.
За кражу дизайна зубных щеток Белов потребовал выплатить 50 тысяч рублей.
Суд иск удовлетворил.
Также компания «Планета здоровья» выплатит Белову две тысячи рублей судебных издержек. Зубные щетки с уникальным дизайном уже исчезли из сети аптек.
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