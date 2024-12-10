Суд оштрафовал певицу Альбину Сексову за исполнение песни, разжигающей национальную ненависть
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Певице Альбине Сексовой (настоящее имя – Елена Казарина) придется заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей за исполнение песни, разжигающую национальную ненависть.
Такое наказание ей назначал Тушинский суд Москвы, сообщает РИА Новости.
Артистку признали виновной в совершении преступления по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Предварительно текст песни проанализировали в ЭКЦ ГУ МВД России по Москве.
Специалисты пришли к выводу, что в нем содержатся высказывания, «в которых негативно оценивается группа лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения».
Ранее сообщалось о том, что суд в Москве оштрафовал Макаревича на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента.