«СтарХит»: Харламова увезли в больницу со съемок из-за застрявшего в ухе наушника

Гарика Харламова, известного российского комика, пришлось экстренно госпитализировать прямо со съёмочной площадки нового проекта из-за того, что у него в ухе застрял микронаушник. Об этом стало известно из публикации в «СтарХит».

По информации из источника, комик попытался самостоятельно извлечь наушник, но безуспешно. В результате Харламов обратился за помощью к медицинским работникам.

«Харламов исполнял песню во время съемок, а также вместе с Катериной Ковальчук участвовал в жюри программы. Потом выяснилось, что прямо из студии его пришлось везти в больницу. (…) „, — добавил собеседник издания.

Сообщается, что в клинике Харламова ждет довольно неприятная процедура по выдуванию инородного предмета из уха.

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