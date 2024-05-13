Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес российскую журналистку Надежду Кеворкову* в список террористов и экстремистов. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

6 мая мы сообщали, что в квартире Кеворковой* проходили обыски. В этот же день следствие предъявило ей обвинение в оправдании терроризма.

7 мая Басманный суд арестовал журналистку на два месяца. Свою вину она не признала. Защита потребовала отправить Кеворкову* под домашний арест, однако суд отклонил это требование (как и требование о личном поручительстве). Ранее в качестве поручителей выступили журналисты Ева Меркачева, Александр Проханов, Максим Шевченко (экс-супруг Кеворковой*), юрист Екатерина Гордон и отец гимнастки Алины Кабаевой Марат Кабаев.

По данным СМИ, инцидент вокруг журналистки связан с публикацией в соцсетях, в которой она поддержала нападение Шамиля Басаева на Нальчик в 2005-м году.

Ранее мы сообщали, что подмосковный бизнесмен пойдет под суд за мошенничество при ремонте мемориалов ВОВ.

*Росфинмониторингом внесена в перечень террористов и экстремистов