Суд вынес решение по делу актрисы Аглаи Тарасовой

Московский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, передает РБК. Подсудимую признали виновной в совершении преступления.

Отмечается, что с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил артистке наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком, а также штраф в размере 200 тыс. руб.

Государственное обвинение в ходе процесса запрашивало для Тарасовой 3,5 года условного лишения свободы.

В поддержку актрисы выступили известные деятели культуры — актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Они предоставили суду характеристики, в которых подтвердили профессиональные качества Тарасовой и отсутствие у нее каких-либо признаков наркотической зависимости.

В трудный для дочери период мать Тарасовой, известная актриса Ксения Раппопорт, специально прилетела из Италии, чтобы оказать моральную поддержку.

Как установило следствие, запрещенное вещество было обнаружено в электронной сигарете, которую актрисе подарил знакомый.

Сама Тарасова утверждала, что устройство вышло из строя, и она забыла его в своей сумке. В последнем слове подсудимая назвала произошедшее нелепой случайностью.

