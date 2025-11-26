Вейп от друга-фармацевта: актриса Тарасова выдвинула новую версию появления у нее запрещенки

Громкий судебный процесс над известной актрисой принял неожиданный оборот: Аглая Тарасова отказалась от своих прежних слов и представила суду совершенно новую версию того, как у нее оказался вейп с запрещенным содержимым. Теперь в истории фигурирует загадочный друг из Израиля и «растительные компоненты». Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

В зале суда, где решается судьба звезды российского кино, разыгралась настоящая драма. Аглая Тарасова, обвиняемая в контрабанде наркотических веществ, решила скорректировать свою линию защиты. Если ранее она признавалась, что самостоятельно приобрела злополучный гаджет с маслом каннабиса и гашиша за границей, то теперь утверждает: вейп был подарком. По словам актрисы, презент ей сделал приятель, владеющий крупной фармацевтической компанией, который якобы рассылал пробники своим знакомым.

Тарасова настаивает на своей неосведомленности: дескать, друг говорил лишь о неких «растительных компонентах» в составе, а о наличии наркотика она могла только догадываться. Более того, устройство якобы было сломано и валялось в квартире ее тети в Тель-Авиве с 2022 года, а в багаж попало по чистой случайности — актриса просто забыла выложить его из старой сумки. Эта версия кардинально отличается от первоначальной, где фигурировала осознанная покупка и попытка провоза.

Поддержать коллегу в трудную минуту пришли тяжеловесы отечественной сцены. Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов выступили в качестве свидетелей защиты, характеризуя подсудимую исключительно с положительной стороны. Они в один голос твердили, что никогда не замечали за Тарасовой пристрастий к запрещенным веществам или алкоголю, называя ее дисциплинированным профессионалом. Цыганов и вовсе добавил эмоциональную ноту, рассказав, что вся его семья, включая детей — фанатов актрисы, глубоко переживает за ее судьбу.

