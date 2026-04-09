Суд вынес решение по делу покойного актера из сериала «Друзья» Мэттью Перри

Суд вынес приговор по делу о гибели актера Мэттью Перри, сыгравшего в сериале «Друзья», сообщает Super.ru. Джасвин Сангху приговорили к 15 годам тюремного заключения. Женщина продала звезде последнюю дозу запрещенного вещества, которое привело к его смерти.

42-летняя гражданка США и Великобритании признала свою вину по пяти пунктам обвинения. Ей вменяли хранение и распространение запрещенных веществ, повлекших смерть и сильные телесные повреждения.

Сангха раскаялась в своих поступках и трагических последствиях. Она заявила, что каждый день молится о прощении. Однако, как выяснилось, женщина не прекратила торговлю после смерти Перри.

Родственники актера остались довольны решением суда. Отчим актера Кит Моррисон выразил благодарность судье за аргументированный приговор. Его мачеха требовала для обвиняемой максимального наказания.

