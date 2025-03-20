Судьи тушат «Факел»: ЭСК признала ошибочной удаление воронежского игрока во втором матче подряд

Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным удаление игрока «Факела» Дилана Мертенса в матче с «Оренбургом» (0:1) в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

На этом основании КДК отменил красную карточку футболисту, и он сможет принять участие в матче с «Краснодаром» в 22-м туре РПЛ.

Голландский легионер «Факела» был удален на 53-й минуте матча, а в компенсированное время «Оренбург» вырвал победу.

Это уже второе подряд удаление игрока «Факела», которое КДК отменяет. В 20-м туре в первом тайме матча с «Зенитом» (0:2) красную карточку за фол последней надежды получил Вячеслав Якимов. Нарушение было совершено на фланге, и пострадавший форвард «Зенита» Лусиано Гонду напрямую воротам не угрожал. Контрольно-дисциплинарный комитет красную карточку Якимову аннулировал.

Несправедливые удаления могли повлиять на исход матчей. «Факел» ведет борьбу за сохранение прописки в РПЛ. После 21 тура команда занимает 15-е место, находясь в зоне вылета. У воронежской команды 14 очков, и она на четыре балла отстает от занимающего 14-е место «Ахмата».

Ранее КДК оштрафовал «Факел» за расистские выкрики с трибун во время матча с «Зенитом».