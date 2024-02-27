Судья в Екатеринбурге ударил игрока в лицо во время мини-футбольного матча

Как сообщает РИА Новости, неспортивный инцидент произошел во время мини-футбольного матча городской лиги Екатеринбурга между клубами «Уралхиммаш» и «Памир».

Сначала рефери Роман Камбаров влепил футболисту «Уралхиммаша» Валерию Лебедеву «горчичник». Игрок возмутился и стал оспаривать словесно показанную ему желтую карточку, за что был удален с поля.

Однако игрок упорно отказывался покидать поле, продолжа оспаривать свое удаление. После этого арбитр решил, что все мирные аргументы иссякли и он ударил футболиста кулаком в лицо.

По итогам произошедшего досталось обоим: Камбарова отстранен от судейства до конца сезона. Лебедев дисквалифицирован на тот же срок.

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