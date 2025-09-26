Сумишевский расшифровал скрытые смыслы клипа, снятого в Подмосковье

Певец Ярослав Сумишевский представил публике клип на новую песню «Раненый солнцем», съемки которого прошли в живописных локациях Подмосковья. Главной площадкой стало ромашковое поле недалеко от Рузы, которое команда артиста искала целенаправленно, передает издание REGIONS.

Как рассказал Сумишевский на своей странице «ВКонтакте», поиском идеального места занимались его директор Ольга Шпигальских и режиссер клипа Мари Аянян. По его словам, коллеги целый день ездили по окрестностям Подмосковья и увидели по пути подходящее поле с невысокой ромашкой. Для создания «идеальной картинки» все локации были предварительно тщательно изучены — проверялась высота травы, расстояние между точками съемки и дороги.

Как пояснил артист, клип отличается не только природными кадрами, но и глубокой символикой. Сумишевский сознательно отошел от привычного звучания, выбрав для композиции «новое звучание в стиле рока».

Каждый объект в кадре, по словам певца, является метафорой: горящий стул символизирует расставание с прошлым, включенный в поле свет — надежду, ковер — путь к себе и месту силы, а зеркало — призыв прислушиваться к своему сердцу. Ромашки же, по замыслу автора, олицетворяют прекрасное, что всегда окружает человека.

