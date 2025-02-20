Артем Чекалин отметил 33-летие под домашним арестом

Бывший муж Лерчек (Валерии Чекалиной) Артем отпраздновал свое 33-летие в условиях домашнего ареста, не имея возможности погулять с сыном, пишет журнал Super.

По сведениям источников издания, весь день рождения Чекалина в таунхаус в поселке Ильинка в Московской области приезжали курьеры. Помощница Артема забирала все подарки, поскольку сам именинник не выходил из дома в соответствии с условиями ареста. Однако это не помешало его родным, включая родителей и брата с семьей, лично поздравить Артема.

На праздник также пришли дети Артема и Валерии. Младший сын Лев катался на санках во дворе вместе с няней. Чекалин не смог провести время вместе с ребенком на улице.

Пока неясно, поздравила ли Лера Артема с днем рождения, однако, несмотря на развод, бывшие супруги продолжают поддерживать хорошие отношения и заботиться о благополучии своих детей.

Артем Чекалин и Лерчек вместе с сообщником находятся под следствием по делу о выводе 250 млн рублей за рубеж из-за продажи фитнес-марафонов.

Ранее сообщалось, что Троицкий суд Москвы продлил домашний арест блогерам Чекалиным до 26 марта 2025 года.