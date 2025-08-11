Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в РПЛ

Главным фаворитом он считает ЦСКА, который после четырех туров занимает четвертое место с 8 очками. Суперкомпьютер отводит ему 25% вероятности чемпионства. Чуть меньше, по данным платформы, шансы у «Локомотива», который лидирует в турнире, набрав 12 баллов, — 24,6%.

Только на третьем месте располагается самый дорогой клуб РПЛ «Зенит» (21,2%). Петербуржцы неудачно стартовали в турнире — только 5 очков и восьмое место. Четвертую позицию занимает действующий чемпион страны «Краснодар» — 19,9%. «Быки» располагаются на втором месте с 9 очками.

На пятое и шестое место компьютер поставил «Динамо» (3,7%) и «Спартак» (2,9%). Титулованные московские клубы, как и «Зенит», провалили старт, у них 5 и 4 очка соответственно.

