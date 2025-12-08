Суперкомпьютер оценил шансы «Динамо» вылететь из РПЛ

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta оценил шансы московского «Динамо» занять то или иное место по итогам сезона 2025/26 в РПЛ.

Бело-голубые ушли на зимнюю паузу на десятой позиции, имея 21 очко после 18 матчей.

Искусственный интеллект полагает, что «Динамо» имеет нулевые шансы оказаться в первой четверке, а также занять 15-е или 16-е места, которые обеспечивают прямой вылет. Однако суперкомпьютер допускает, что популярный столичный клуб может оказаться в зоне стыковых матчей — 0,9% на 13-е место и 0,2% на 14-е место.

Наиболее вероятным результатом для «Динамо» видится седьмое (30%) или восьмое (23,6%) места.

