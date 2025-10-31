Супруга Валерия Карпина наотрез отказалась убираться по дому
Дарья Карпина: «Лучше продам почку, но не буду больше делать уборку дома»
Фото: [сборная России по футболу]
Супруга главного тренера московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерия Карпина рассказала в соцсетях об идиосинкразии к домашней уборке.
Дарья Карпина заявила, что она сама стирает и гладит, готовит еду, но заниматься уборкой ненавидит.
«Я все время говорю, даже если почему-то случится так, что мне придется ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома. Потому что я терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки», — написала Дарья Карпина.
Валерий Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. С лета 2025 года специалист совмещает работу в сборной с постом главного тренера московского «Динамо».
