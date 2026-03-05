Сушинский отметил увеличение разрыва между НХЛ и КХЛ

«Между КХЛ и НХЛ с каждым годом все больше увеличивается разрыв, лиги становятся другими в плане уровня и в плане стилей. Разница между двумя лигами увеличивается и, похоже, будет увеличиваться и дальше. НХЛ становится все сильнее», — констатировал Сушинский.