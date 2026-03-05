Сушинский отметил увеличение разрыва между НХЛ и КХЛ
Максим Сушинский: «Между КХЛ и НХЛ все больше увеличивается разрыв»
Фото: [НХЛ]
Бывший нападающий сборной России, экс-президент омского «Авангарда» Максим Сушинский в интервью сетевому изданию LiveResult сравнил уровень НХЛ и КХЛ.
«Между КХЛ и НХЛ с каждым годом все больше увеличивается разрыв, лиги становятся другими в плане уровня и в плане стилей. Разница между двумя лигами увеличивается и, похоже, будет увеличиваться и дальше. НХЛ становится все сильнее», — констатировал Сушинский.
Хоккеисты НХЛ спустя 12 лет получили возможность выступить на Олимпийских играх. Сильнейшие команды турнира были полностью укомплектованы игроками заокеанской лиги. В финальном матче США — Канада (2:1) игроки продемонстрировали высочайший уровень хоккея.
Ранее американский защитник Зак Веренски заявил, что сборная России также собрала бы топ-команду, если бы была допущена на Олимпиаду.