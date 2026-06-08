Омбудсмен Подмосковья рассказала, как оспорить нарушение ПДД, если в этот момент владелец авто не был за рулем

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, можно ли оспорить нарушение ПДД, зафиксированное камерой в автоматическом режиме, если в тот момент водителя не было за рулем. С таким вопросом к ней обратился житель Краснознаменска.

По словам Фаевской, собственник автомобиля может быть освобожден от административной ответственности, если при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении подтвердится, что в момент фиксации нарушения машиной пользовалось другое лицо или что транспортное средство выбыло из обладания в результате противоправных действий других лиц.

Об этом собственнику нужно указать в жалобе на постановление и представить доказательства. Это может быть полис ОСАГО, в котором есть запись о допуске к управлению автомобилем другого лица; договор аренды или лизинга транспортного средства; показания свидетелей и (или) лица, которое управляло авто в момент фиксации нарушения.

Таким образом, собственник автомобиля может оспорить привлечение его к административной ответственности, подав жалобу на постановление. Она подается судье, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление. В течение трех суток со дня поступления жалобы она должна быть направлена со всеми материалами дела в соответствующий орган. Подать жалобу можно в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

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