Строители на 75% завершили капитальный ремонт средней школы №1 на улице Маршала Астахова в Кашире

В Кашире на улице Маршала Астахова идет капитальный ремонт здания средней школы №1. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта уже превысила 75%. Проект реализуется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

На строительной площадке сейчас занято свыше 50 специалистов. Рабочие выполняют широкий спектр задач: ведут общестроительные и отделочные мероприятия, занимаются обновлением фасада и кровли, прокладывают инженерные сети, а также благоустраивают территорию рядом со школой.

В числе ключевых направлений ремонта — устройство систем водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки. Параллельно с основными работами формируется комфортная среда вокруг здания. Кроме того, для учащихся планируется приобрести современную мебель и техническое оснащение. Согласно планам, все строительно‐ремонтные мероприятия должны быть завершены к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.