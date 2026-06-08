Около 2 тыс. человек приняли участие в велозаезде Gran Fondo в Волоколамске
Велозаезд Gran Fondo в Волоколамске собрал 2 тыс. участников
Фото: [Медиасток.рф]
Порядка 2 тыс. человек приняли участие в велосипедном заезде сери и Gran Fondo в Волоколамске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мероприятие прошло 7 июня на трассе автодрома Moscow Raceway. Участникам были доступны на выбор дистанции 30, 60 и 100 километров. Также прошли детские заезды протяженностью от одного до шести кругов.
Результаты заезда представлены на официальном сайте Gran Fondo Russia.
Следующие заезды пройдут в Можайске (деревня Бородино, 14 июня), Серпухове (23 августа) и Рузе (20 сентября).
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