В Московской области создадут робототехнические производства и индустриальные площадки для бизнеса

На Петербургском международном экономическом форуме Подмосковье закрепило планы по масштабному наращиванию промышленной и технологической базы: подписаны соглашения о запуске ряда инвестиционных проектов, ориентированных на роботизацию производств и формирование современных индустриальных площадок. По информации пресс‐службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, совокупный объем вложений в новые инициативы достигнет десятков млрд руб.

Особое внимание уделено внедрению робототехнических решений в промышленность и логистику. В рамках форума обсудили перспективы строительства в регионе завода, специализирующегося на выпуске промышленной робототехники.

Конкретные шаги уже зафиксированы в ряде соглашений. Так, совместно с компанией «ССИ Решения» запланировано расширение выпуска оборудования для роботизации складских процессов на базе индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске. Объем инвестиций в эту инициативу составит 450 млн руб., запуск площадки намечен на лето 2026 года. Она позволит создать 40 новых рабочих мест. Продукция будет ориентирована не только на внутренний рынок, но и на экспорт в страны СНГ и Ближнего Востока.

Еще одним значимым проектом станет формирование технопарка в особой экономической зоне «Большой Серпухов». До 2030 года на этой территории возведут многофункциональный комплекс, включающий лаборатории, производственные и складские блоки. Инвестиции оцениваются в 3,5 млрд руб., а ожидаемый эффект — порядка 400 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на ПМЭФ подписали 42 соглашения почти на 95 млрд руб.