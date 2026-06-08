От «горящих туров» до дипфейк-звонков: в Подмосковье рассказали, как защитить себя от туристических мошенников

С приходом летнего сезона и поры отпусков заметно растет число попыток обмана граждан, желающих организовать свой отдых. По данным Главного управления региональной безопасности Московской области, в сфере туристических услуг фиксируется существенный рост киберпреступлений, при этом злоумышленники не только эксплуатируют проверенные временем методы, но и активно внедряют современные технологические приемы для выманивания денег.

В 2026 году преступники существенно расширили арсенал инструментов: особую опасность представляют дипфейк‐технологии. С их помощью создаются убедительные аудио‐ и видеосообщения, имитирующие обращения от имени представителей турфирм. Такие материалы используют, чтобы склонить человека к срочной предоплате за несуществующие путевки.

Еще один распространенный канал атак — мессенджеры, где все чаще встречаются чат‐боты, старательно копирующие интерфейс и стиль общения служб поддержки крупных платформ бронирования.

Параллельно злоумышленники практикуют рассылку тщательно адаптированных фишинговых писем. В них задействуются сведения, полученные из утечек персональных данных, что делает сообщения более правдоподобными и повышает вероятность того, что жертва поддастся на уловку.

Чтобы минимизировать риски, стоит придерживаться ряда правил. Прежде всего, полезно проверять, когда был зарегистрирован интересующий сайт: недавно созданные ресурсы должны настораживать. Не нужно переходить по ссылкам, полученным в СМС или в сообщениях от неизвестных отправителей. Любые предложения о предоплате требуют максимально тщательной проверки, в том числе изучения документов и отзывов, а также уточнения информации напрямую через официальные каналы связи компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.