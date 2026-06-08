В Подмосковье мерами поддержки воспользовались около 650 социальных работников. Об этом в День социального работника рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

По его словам, одной из самых востребованных мер поддержки является ежемесячная выплата на аренду жилья. Такую поддержку сейчас получают 612 соцработников.

«Выпускники образовательных организаций, которые впервые пришли на работу в учреждения социального обслуживания, получают единовременную выплату. Эта мера заработала с 2024 года, ее получили 33 молодых сотрудника», — рассказал Брынцалов.

Также в области реализуется программа «Приведи друга». Благодаря этому проекту в систему социального обслуживания Подмосковья привлекли 145 работников, в том числе 14 — в 2026 году.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал назначать социальные выплаты в Подмосковье проактивно.