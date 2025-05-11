Свечников помог «Каролине» разгромить «Вашингтон» Овечкина

В третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграли «Вашингтон Кэпиталз» (4:0) и повели в серии 2-1.

Счет в матче на 13-й минуте открыл Андрей Свечников. Для нападающего «Каролины» эта шайба стала шестой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Больше только у Микко Рантанена (8) из «Далласа» и Нэтана Маккинона (7), но его «Колорадо» вылетело после первого раунда.

Джек Рословик, Эрик Робинсон и Джексон Блейк затем довели счет до крупного.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в первом периоде получил травму лица. Медики остановили кровотечение, и впоследствии лидер «Столичных» смог вернуться на лед.

Ранее клуб НХЛ «Юта» получил постоянное название. С нового сезона команда из Солт-Лейк-Сити будет именоваться «Юта Мамонт».