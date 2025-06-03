Светлана Дружинина снова попала в больницу из-за давления

В течение месяца Светлане Дружининой потребовалась двукратная срочная госпитализация. Это было вызвано колебаниями артериального давления, спровоцированными необычно жаркой погодой в Москве, сообщил телеграм-канал Mash.

89-летняя актриса жаловалась на затрудненное дыхание, ощущение нехватки воздуха и повышенное давление, достигавшее 170 на 100. Последний раз ее поместили в больницу 28 мая. Медики сумели нормализовать ее состояние и выписали пациентку, рекомендовав соблюдать режим дня, увеличить время отдыха и избегать пребывания на солнце.

В январе Светлана Дружинина провела в стационаре полторы недели, где проходила лечение от острого бронхита, развившегося на фоне онкологического заболевания легких.

Ранее сообщалось, что автор песен советских артистов Дилором Омонуллаева умерла в возрасте 65 лет.