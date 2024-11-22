Светличная перед кончиной перевела «неведомому доктору» миллионы рублей

Об этом сообщила Валерия Гущина, генеральный директор Гильдии актеров кино России.

Мошенники выманили у Светличной все сбережения, передает издание «Абзац». Они убедили актрисы перевести деньги на счет «неведомому доктору».

Злоумышленники похитили средства Светличной после того, как стало известно о том, что у нее диагностировали онкологическое заболевание.

Эти средства должны были пойти на лечение актрисы, поэтому случившееся стало для семьи актрисы огромным потрясением.

Звезда «Бриллиантовой руки» лишалась крупной суммы денег, которую копила много лет.

Ранее Николь Кидман призналась, что ее мучают мысли о смерти.