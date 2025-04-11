Свидетельство о смерти Вэла Килмера опубликовали в сети

В Лос-Анджелесе 1 апреля скончался Вэл Килмер, которому было 65 лет. Актер, известный по роли Бэтмена в фильме «Бэтмен навсегда» 1995 года, умер, как сообщила его дочь Мерседес Килмер, от пневмонии. Долгое время, начиная с 2014 года, он боролся с раком горла.

Издание TMZ получило доступ к свидетельству о смерти Килмера, выданному Департаментом здравоохранения округа Лос-Анджелес, и обнародовало его. В документе подтверждается, что причиной смерти была пневмония.

Среди других причин указаны острая и хроническая дыхательная недостаточность, а также плоскоклеточная карцинома основания языка. В качестве сопутствующих факторов отмечены недоедание и трахеостома.

Согласно информации TMZ, состояние здоровья Килмера в последние годы его жизни значительно ухудшилось. Сообщается, что актер был вынужден проводить в постели последние месяцы своей жизни.

У Вэла Килмера остались дочь Мерседес и сын Джек, которые сделали официальное заявление через два дня после смерти отца.

Ранее сообщалось, что менеджер Паши Техника опубликовал заключение о смерти музыканта.