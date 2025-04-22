Священник Лоргуса пояснил, есть ли грех в дорогом куличе Киркорова

Пользователи интернета ополчились на артиста Филиппа Киркорова, опубликовавшего ролик, на котором показал свой праздничный кулич. Стоимость такого угощения, которое изготовлено из дубайского шоколада, составила 100 тыс. рублей. По словам священника Андрея Лоргуса, в действиях певца и в действительности многие могут рассмотреть поведение человека, демонстрирующего далеко не христианские ценности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что тем не менее Киркоров — личность медийная и светская и никоим образом не связан с церковью, поэтому обвинять его в том, что он представил кулич за баснословные суммы, как-то странно. Маловероятно, что у артиста была цель продемонстрировать своим дизайнерским куличом то, насколько он воцерковленный человек.

По мнению священника, все медийные личности всегда нестандартно поздравляют своих поклонников с большими церковными праздниками и представители РПЦ к такому давно привыкли.

Ранее специалист по борьбе с коррупцией в регионе Бородин заявил, что Киркоров извинился перед россиянами за дорогой кулич.