Звезда «Зачарованных» покинула Голливуд в пользу уединения на ферме

Актриса, которую миллионы зрителей запомнили по культовому сериалу 90-х, выбрала тишину и покой вместо красных дорожек. Холли Мари Комбс практически отказалась от съемок, посвятив себя семье, ферме и искренней жизни без фильтров, сообщает Super.

После того как в 2006 году завершился сериал «Зачарованные», где Холли Мари Комбс сыграла Пайпер Холливелл, ее появления на экране стали редкими. Со временем актриса и вовсе отошла от активной голливудской карьеры. Сейчас 52-летняя Комбс живет в Бель Каньоне (Лос-Анджелес) на собственной ферме, где царит совершенно иной ритм жизни.

Вместо съемочных площадок и светских мероприятий — забота о трех сыновьях и размеренный семейный уклад. При этом Холли остается на связи с поклонниками: ее личный блог насчитывает почти миллион подписчиков. Но в отличие от многих звезд, она не пользуется фильтрами и ретушью, открыто демонстрируя возрастные изменения. Поклонники ценят актрису за эту искренность.

«Она выглядит счастливой и гармоничной, а годы добавили ей шарма», — пишут пользователи.

Для многих Холли Мари Комбс по-прежнему остается одной из самых красивых актрис — не благодаря пластическим хирургам или фотошопу, а благодаря своей естественности и умению быть собой.

