Свыше 10 тыс. человек отметили в Кемерове «Крымскую весну»

Участниками прошедшего в Кемерове митинг-концерта в честь возвращения Крыма в Россию стали свыше 10 тыс. человек. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что с этим радостным днем кузбассовцев поздравил губернатор Илья Середюк, отметив, что в 2014 году была восстановлена историческая справедливость.

В ходе праздника творческие коллективы города исполнили номера о нашей стране, Родине, единстве, мире и дружбе, а в завершении праздника состоялся «Хоровод национальностей».

Ранее сообщалось, молодежь из Подмосковья отпраздновала День воссоединения Крыма с Россией.