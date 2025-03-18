Молодежь из Подмосковья отпраздновала День воссоединения Крыма с Россией
Подмосковная молодежь отпраздновала День воссоединения Крыма с Россией
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Подмосковная молодежь присоединилась к празднованию Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.
«По всему Подмосковью в честь памятной даты прошло более 280 праздничных мероприятий, в которых приняло участие более 47 тыс. молодых ребят», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
В регионе организовали концерты, фестивали, торжественные митинги, танцевальные флешмобы, викторины на знание истории, художественные выставки, кинопоказы и другие мероприятия. Так, например, состоялась акция «Севастопольский вальс», выставка картин «Крымская весна», викторина «Загадки Тавриды».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.