В Подмосковье стартовала уборочная кампания озимых культур

Как отмечает зампред подмосковного правительства Георгий Филимонов, в закрома отправлена пшеница с первых 360 гектаров. Намолочено 1306 тонн. Урожайность хорошая — 36,3 центнера на гектар. Всего по информации областного Минсельхозпрода, площадь посевов составляет 80,5 тысяч гектаров.

Среди хозяйств, которые первыми начали сбор урожая, предприятия Зарайска, Домодедова и Одинцова.

Ранее сообщалось, что в подмосковных лесах с начала года прочистили более 160 километров лесных дорог.