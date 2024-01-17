Свыше 140 тысяч человек посетили подмосковные фестивали народного творчества в прошлом году

В прошлом году в Московской области прошло свыше тридцати фестивалей народного творчества. Их посетили более 140 тысяч человек.

Основными направлениями подмосковных фестивалей являются хореография, театральное, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, а также фольклор и хоровое пение, напомнили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Самым масштабным стал фестиваль «Славянское подворье». Его посетили свыше сорока тысяч гостей из десяти российских регионов. Мероприятие прошло в Подольске.

Также в Подмосковье в 2023 году состоялись: фестиваль-конкурс патриотической песни «Звезда Отечества», фестиваль казачьей культуры, областной открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни, фестиваль для детей и юношества «Голоса сердец».

В ведомстве также напомнили, что сейчас на территории региона действуют почти 890 домов культуры. В них работает свыше двенадцати тысяч кружков — занятия посещают более 260 тысяч человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона на международную выставку-форум «Россия».