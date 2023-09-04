Свыше 15 тысяч человек посетили ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Подмосковье

Посещаемость ежегодного яблочно-книжного фестиваля в подмосковной Коломне увеличилась почти на двадцать процентов. В этом году на мероприятие пришли свыше пятнадцати тысяч гостей, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В рамках фестиваля у посетителей была возможность в том числе встретиться с писателями и издателями, послушать музыку под открытом небом и принять участие в арт-практиках. Основным центром притяжения стал книжный маркет, участие в котором приняли сорок ведущих издательств. Также в рамках мероприятия состоялась выставка коломенских сортов яблок и конкурс на самый большой плод.

Как отметила креативный продюсер фестиваля Наталья Никитина, в этом году мероприятие прошло на двадцати площадках Коломны, самая знаковая из них — Дом Сурановых. Его торжественное открытие состоялось 2 сентября. Специальными гостями стали потомки известной династии Андрей и Юлия Матвеевы. Они передали в дар Дому Сурановых собрание сочинений Виссариона Белинского 1890 года.

Напомним, яблочно-книжный фестиваль организован областным Минкультом, российским фондом культуры, коломенским центром познавательного туризма «Коломенский посад» и креативным бюро «Регион».

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