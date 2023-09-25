Свыше 15 тысяч человек посетили праздник «Поющие под дождем» в парках Подмосковья

Более пятнадцати тысяч человек посетили праздник «Поющие под дождем» в минувшую субботу. Мероприятие прошло в семидесяти парках Подмосковья, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В рамках праздника прошли ярмарки, флешмобы, концерты, мастер-классы, выставки, лекции для детей, различные конкурсы. Так, например, в Егорьевске состоялся флешмоб с зонтами, в Коломне работала тематическая фотозона, в Ступино прошла осенняя викторина.

В честь праздника «Поющие под дождем» аллеи и центральные площади ярмарок были украшены яркими зонтами. Мероприятия состоялись при поддержке областного Минкульта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей региона за активное участие в жизни Подмосковья.