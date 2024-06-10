Свыше 16 тысяч жителей и гостей Подмосковья посетили концерты «Город танцует в парках» в выходные
Фото: [пресс-служба министерства культуры и туризма МО]
В минувшие выходные концерты общеобластного фестиваля «Город танцует в парках» посетили 16,5 тысячи человек, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерты состоялись в парках Электростали, Дубны, Сергиева Посада, Орехово-Зуево и Ногинска, уточнили в ведомстве. Финалистами стали танцевальный коллектив Art Project, коллектив эстрадного танца «Феерия», дом танца «Наследие», танцевальный коллектив BABYLON, коллектив уличного танца «Алмаз», танцевальная студия «Юна-Спорт», студия танца «Ассоль» и танцевальный коллектив DancePlace.
Фестиваль продлится до середины июня.
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