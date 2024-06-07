Губернатор Воробьев рассказал о привлечении инвестиций в Подмосковье

В Подмосковье фиксируется повышенный спрос на индустриальные парки и особые экономические зоны, в связи чем требуется их расширение. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в эфире «РБК ТВ» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году в июне мы начинаем строить три индустриальных парка — в Раменском, Ленинском районе и Одинцово. Еще есть Дмитров, как запасная локация», — сказал Воробьев.

По его словам, в регионе ввели новый стандарт строительства парков — теперь там будут не только проводить дорогу, электричество, газ, но и строить производственное помещение, места для проживания, а также колледж, где будут обучать специалистов.

Губернатор также рассказал о сервисе «Путь инвестора», который помогает подмосковным предпринимателям быстрее реализовать свои проекты. Он уточнил, что с его помощью инвесторы могут подать документы в Центр Содействия Строительству при Правительстве Московской области и получить бесплатное сопровождение на всех этапах, связанных с документами. По его словам, такая практика привела к заметному росту коммерческой недвижимости, поэтому ее будут продвигать.

Сейчас в Подмосковье на стадии реализации находятся четыре тысячи проектов, в которые вложили 700 миллиардов рублей. При этом поддержка региона позволяет возводить заводы и предприятия быстрее — за 12-18 месяцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.