Свыше 20 тысяч человек посетили Большой детский фестиваль в Московском регионе

Свыше двадцати тысяч человек посетили события Большого детского фестиваля (БДФ) в Москве и Подмосковье, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В столичном регионе в рамках фестиваля на тридцати восьми площадках состоялось сто тридцать семь мероприятий для детей и подростков. Речь в том числе идет о показах спектаклей и кино, театральных мастер-классах, встречах с писателями.

Как отметил художественный руководитель Большого детского фестиваля Сергей Безруков, благодаря этому мероприятию взрослые могут больше узнавать о вкусах и интересах своих детей.

«Большой Детский фестиваль — это масштабная круглогодичная работа. <…> в 2024 году мы планируем не сбавлять темп и расширять свою географию», — сказал он.

В текущем году на участие в фестивале поступило свыше шестисот заявок из России и других стран. В конкурсной программе участвовало семьдесят восемь проектов из двадцати пяти регионов. Победителей БДФ выбрало детское жюри, состоящее из двадцати семи человек — юных актеров, музыкантов, спортсменов, художников и победителей всероссийских школьных олимпиад.

Большой детский фестиваль проводится с 2018 года при поддержке Минкульта РФ, министерства культуры и туризма Подмосковья и Президентского фонда культурных инициатив.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей региона на выставку-форум «Россия».