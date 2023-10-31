Свыше 23 тысяч знаков отличия ГТО получили жители Подмосковья с начала года

Жители Подмосковья за первые девять месяцев этого года получили более 23,2 тысячи знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Так, золотые значки ГТО получили свыше 15,7 тысячи жителей региона, серебряные — более 4,4 тысячи, бронзовые — более трех тысяч, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Лидерами среди округов Подмосковья по количеству знаков отличия ГТО стали Химки, Красногорск и Раменское, уточнили в ведомстве.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, комплекс ГТО пользуется в регионе большой популярностью. В области работает шестьдесят восемь центров, где можно сдать данные нормативы.

«Напомню, что для абитуриентов он дает дополнительные баллы при поступлении в колледж или вуз», — сказала Каклюгина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что до 2026 года в Московской области появится свыше тридцати новых спортивных объектов.