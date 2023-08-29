Свыше 25 тысяч человек побывали на дне открытых дверей в домах культуры Подмосковья

Свыше двадцати пяти тысяч человек посетили подмосковные дома и дворцы культуры в Единый день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

В этот день в культурно-досуговых учреждениях региона было проведено свыше тысячи мероприятий. Гости посетили мастер-классы, выставки, открытые уроки по хореографии, эстрадному и академическому вокалу, игре на духовых, народных и ударных инструментах, танцевальные флешмобы, кинопоказы, лекции, различные спортивные тренировки и экскурсии по общедоступным пространствам домов и дворцов культуры.

В Минкульте Подмосковья добавили, что во время Единого дня открытых дверей в кружки и студии записались почти тринадцать тысяч человек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области достроят тринадцать крупных спортивных объектов.