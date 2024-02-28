Свыше 26 тысяч человек посетили выставку выдающихся русских художников в Звенигороде

В Звенигороде при поддержке министерства культуры и туризма Московской области состоялась выставка выдающихся русских художников-пейзажистов.

Как сообщила пресс-служба областного Минкульта, экспозиция объединила пятьдесят шесть работ — это картины Исаака Левитана, а также его учителей, друзей и последователей, в том числе Константина Коровина, Алексея Саврасова, Аполлинария Васнецова и Василия Поленова.

Выставка прошла в Звенигородском манеже. За почти пять месяцев ее посетили более двадцати шести тысяч человек. Экспозиция сопровождалась мультимедийной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Доме регионального правительства состоялась первая свадьба.