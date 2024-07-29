Свыше 27 тыс. человек стали гостями Дня сибирского купечества в Мариинске

В Мариинске четвертый по счету фестиваль - День сибирского купечества – в текущем году посетили свыше 27 тыс. человек из России, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу администрации правительства Кемеровской области.

Уточняется, что в течение трех дней на улицах города работали 15 тематических площадок. Темой нынешнего фестиваля стало «Сибирское золото», что было посвящено 195-летию с момента открытия первых золотых приисков Сибири, произошло это именно в Мариинске.

Отмечается, что в прошедшие выходные десять сильнейших гиревиков в течение суток, независимо от погодных условий, сменяя друг друга, поднимали 16-килограммовую гирю. Было выполнено более 31 тыс. подъемов гири. Результат зафиксировали представители Книги Рекордов России. По традиции в рамках фестиваля работала встреча-практикум сообщества российских аэродизайнеров.

Добавляется, что результатом работы креативного бизнес-проекта стало шествие гигантских фигур из воздушных шаров. Кроме того, на фестивале наградили участников регионального конкурса «Купеческое наследие», целью которого является поощрение лучших проектов в сфере туризма и гостеприимства, а также компаний, внесших значительный вклад в развитие туристического бизнеса в регионе. На этот раз конкурс проходил в пяти номинациях, было подано примерно 40 заявок от предпринимателей региона.