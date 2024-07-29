Отельер Колесников определил причины дешевизны отдыха в Турции по сравнению с российскими курортами
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По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, отдых в Турции по системе «все включено» обойдется дешевле или в ту же сумму, как курортах отечественного юга, в силу отсутствия в нашей стране крупных объектов и меньшего номерного фонда, дефицита чартерных перевозок внутри страны, отсутствия конкуренции за клиентскую базу. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
Он добавил, что относительно низкая стоимость отдыха за рубежом вовсе не означает, что, например, поездка в Турцию обойдется дешево, поскольку турецкие отели в последнее время сильно повысили стоимость. Тем не менее и в нашей стране все подорожало.
По мнению эксперта, отдых в Турции по стоимости ниже в силу нескольких причин: большие размеры отелей – не менее 500 номеров, в то время как в России большим комплексом считается гостиница, где более ста номеров; также большую часть стоимости тура занимают расходы на дорогу из-за дефицита внутренних рейсов; отсутствие конкуренции внутри России также оказывает определенное влияние на стоимость отдыха. К тому же сам по себе отдых на отечественных курортах продолжает дорожать из-за общеэкономических процессов, прежде всего в связи с ростом уровня зарплат.