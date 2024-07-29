Отельер Колесников определил причины дешевизны отдыха в Турции по сравнению с российскими курортами

По словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Сергея Колесникова, отдых в Турции по системе «все включено» обойдется дешевле или в ту же сумму, как курортах отечественного юга, в силу отсутствия в нашей стране крупных объектов и меньшего номерного фонда, дефицита чартерных перевозок внутри страны, отсутствия конкуренции за клиентскую базу. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что относительно низкая стоимость отдыха за рубежом вовсе не означает, что, например, поездка в Турцию обойдется дешево, поскольку турецкие отели в последнее время сильно повысили стоимость. Тем не менее и в нашей стране все подорожало.

По мнению эксперта, отдых в Турции по стоимости ниже в силу нескольких причин: большие размеры отелей – не менее 500 номеров, в то время как в России большим комплексом считается гостиница, где более ста номеров; также большую часть стоимости тура занимают расходы на дорогу из-за дефицита внутренних рейсов; отсутствие конкуренции внутри России также оказывает определенное влияние на стоимость отдыха. К тому же сам по себе отдых на отечественных курортах продолжает дорожать из-за общеэкономических процессов, прежде всего в связи с ростом уровня зарплат.