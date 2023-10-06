Свыше 500 литров ухи сварили для гостей гастрономического фестиваля в Подмосковье

В Подмосковье завершился четвертый гастрономический фестиваль «Аксаковская уха». Мероприятие состоялось в музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» при поддержке областного министерства культуры и туризма, сообщила пресс-служба ведомства.

Фестиваль посетили более двух тысяч человек. Для гостей на свежем воздухе было приготовлено несколько видов ухи — всего шеф-повара сварили свыше пятисот литров супа из свежей рыбы. Кроме того, в усадебном парке в рамках мероприятия была открыта литературная поляна с интерактивными мастер-классами и ремесленной ярмаркой.

Праздник приурочили ко дню рождения известного писателя и любителя рыбалки Сергея Аксакова. Для гостей также подготовили музыкальную и музейную программы.

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