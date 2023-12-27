Свыше 500 жителей Московского региона посетили Большой рождественский бал

Свыше 500 жителей Москвы и Подмосковья приняли участие в благотворительном Большом рождественском бале, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Мероприятие прошло в усадьбе Охотниковых в столице и длилось восемь часов. Бал состоял из детского и взрослого отделений. Участие в нем приняли представители культуры, науки, бизнеса и государственных организаций.

Для гостей благотворительного мероприятия была подготовлена масштабная программа — бальные танцы, световое шоу и джазовые номера. Также на балу выступили воспитанники частной школы «Ретро» и ведущий солист театра «Новая опера» Анджей Белецкий.

Организаторы ежегодного благотворительного бала — распорядитель балов Москвы и Московской области Павел Исаков-Кундиус, а также частная гимназия «Ретро». Мероприятие прошло при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие во всероссийской акции «Елка желаний».