Свыше 60 тысяч человек посетили катки в подмосковных парках за неделю

Около шестидесяти одной тысячи человек посетили катки, обустроенные в подмосковных парках, по итогам прошлой недели. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

В ведомстве отметили, что показатель за указанный период на двенадцать тысяч человек превышает результат за неделю с двенадцатого по восемнадцатое февраля.

На территории парков и общественных пространств Подмосковья обустроено тридцать два катка. На многих из них доступны пункты проката коньков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии ФОКа с крытым катком вблизи стадиона «Авангард» в Домодедово.