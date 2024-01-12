Свыше 95 тысяч человек посетили фестиваль «Наша зима» в Подмосковье в новогодние праздники

В Подмосковье проходит семейный фестиваль «Наша зима». В период новогодних праздников мероприятие посетили свыше 95 тысяч человек, сообщила пресс-служба областного министерства культуры и туризма.

Фестиваль проходит в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России в Одинцово. Центральной точкой мероприятия стал каток площадью 5,6 тысячи квадратных метров с 32-метровой елкой министерства обороны. Также жители и гости региона активно посещали тюбинговые горки, интерактивные площадки и тематические мастер-классы.

Фестиваль «Наша зима» проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Подмосковья. Мероприятие продлится почти до конца февраля.

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