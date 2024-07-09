Свыше четырех тысяч человек посетили фестиваль «Вар-Варенье» в Подмосковье

Свыше четырех тысяч человек посетили традиционный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье» в этом году, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие прошло в Орехово-Зуево. Для гостей была подготовлена обширная развлекательная программа, в том числе детская: работали фотозоны, состоялись мастер-классы и прошла дегустация варенья с уникальными вкусами, например, из огурцов, роз, кабачков и еловых шишек.

Фестиваль проходит в Подмосковье уже в девятый раз. Организатор мероприятия — АНО «Мособлпарк» при информационной поддержке областного Минкульта.

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