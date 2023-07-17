Свыше двадцати тысяч человек посетили мероприятие «Ночь в парке» в Подмосковье

В минувшую субботу в Подмосковье прошел первый день акции «Ночь в парке», мероприятие посетили свыше 21 тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

В сообщении ведомства отметили, что самыми популярными по числу посетителей стали мероприятия в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе. В тройку лидеров также вошли активности в городском парке культуры и отдыха им. В.Талалихина в Подольске и центральном парке в Ленинском округе. Отметим, что мероприятие пройдет и в эти выходные, его проводят в рамках губернаторской программы «Лето в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал составить дорожные карты для работы с рекомендациями, собранными на парковом голосовании.