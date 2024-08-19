Свыше двадцати тысяч человек посетили праздник «Радио «Ретропарк» в парках Подмосковья

Более 20 тысяч человек посетили праздник «Радио «Ретропарк», который провели в минувшую субботу в 64 подмосковных парках. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Для гостей организовали тематические фотозоны, выставки, творческие мастер-классы, ярмарки, игровые программы и не только. В 28 парках обустроили танцевальную площадку «Буги-вуги», в 44 парках — организовали концертную программу «Ретро-бит!». Отметим, что мероприятия прошли при информационной поддержке областного Минкульттуризма и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».