Свыше двух тысяч спортивных мероприятий провели в Подмосковье в летний сезон

Свыше двух тысяч спортивных мероприятий прошло в Московской области в летний сезон. Участие в них приняли более 1,7 миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Как отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, флагманскими турнирами стали кубки именитых спортсменов Игоря Акинфеева, Александра Овечкина и Сергея Карякина, а также футбольные матчи проекта «Выходи во двор». Наряду с традиционными турнирами были организованы и новые, например, Кубок губернатора. Он прошел по двадцати трем видам спорта и объединил свыше пятидесяти тысяч спортсменов.

«В Подмосковье более 3,8 миллиона жителей занимаются спортом и активно посещают наши соревнования и спорткомплексы», — подчеркнула Каклюгина.

Так, финальные матчи «Выходи во двор» прошли в Подмосковье с мая по октябрь. Всего состоялось тринадцать игр. Кубок губернатора региона стартовал в мае и завершился в сентябре.

Также в Московской области продолжается реализация уникального проекта «Суперлига Подмосковья». В этом году в его рамках прошли в том числе полумарафоны «Летопись победы» в Коломне и «Золотой павлин» в Серпухове, а также кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN». В настоящий момент на онлайн-платформе проекта зарегистрированы около шестнадцати тысяч человек — это любители бега, велоспорта, ходьбы, лыжного спорта и плавания.

Также в летний сезон в трех округах — Волоколамске, Рузе и Сергиевом Посаде — состоялись старты масштабного велозаезда серии GranFondo, а в Ногинске прошел Кубок имени Давида Берлина по стритболу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области введут тринадцать крупных спортивных объектов.